Een piano als acrobaat, kan niet? In deze voorstelling wel

Politieke partijen komen op voor Bosschena­ren met latrelatie die meer uren willen parkeren

DEN BOSCH - Het had veel weg van een hartenkreet van enkele Bosschenaren met een latrelatie: ,,Laat onze partners alsjeblieft meer uren kunnen parkeren in onze straat.” Vijf politieke partijen in de gemeenteraad willen het nu voor hen opnemen.

13 december