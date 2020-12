Een plukje kerstsfeer in een zeecontainer

Vlak naast de Sint-Jan staan twee zwarte zeecontainers onder een grijze partytent. Aan de linker container hangt een spandoek: ‘Maak hier je unieke ansichtkaarten voor de feestdagen’. Voor Jan-Dirk Vis, bedenker van het concept, is het een droomlocatie. ,,Als Bosschenaar wil je niets liever dan naast de Sint-Jan bezig zijn. Het kon niet beter”, vertelt hij stralend.

Vis zit in de muziekbranche die op dit moment geteisterd wordt door het coronavirus. ,,In onze branche is op dit moment bijna niets mogelijk. We zijn gaan nadenken over wat er wel mogelijk is. We wilden iets opzetten voor kleine groepjes van drie tot vier personen, waar toch nog enige vorm van creativiteit naar voren komt. Zo kwamen we uit bij het maken van feestelijke ansichtkaarten.”

De keuze is reuze

Bij binnenkomst in de container kom je gelijk voor een dilemma te staan. Er zijn vier fotostudio's met elk een eigen thema om uit te kiezen. Twee studio’s zijn ingericht met een soort musicaldecor. In de ene ruimte staat een sneeuwpop en een grote rode stoel. Aan de muur hangen talloze kerstlichtjes.

In de andere studio bedekken planten de hele muur. Tussen die planten groeien nog roze en paarse bloemen. In het midden van het hok hangt een schommel waar je op kunt gaan zitten, ook die is bedekt met bladeren.

Glitter en glamour

,,Dit zijn onze fysieke studio’s”, zegt Vis terwijl hij de twee ingerichte ruimtes aanwijst. ,,De studio met het kerstdecor is uiteraard om kerstkaarten mee te laten maken. Deze is vooral bedoeld voor families. In de andere studio proberen we jongeren aan te spreken met een Instagram- of TikTok-achtige achtergrond met veel glitter en glamour.”

Naast deze studio’s zijn er twee kale hokken met alleen een groene achtergrond. ,,Dit zijn green screens”, vertelt Vis. Een groen scherm waar mensen voor moeten gaan staan. Door bepaalde effecten toe te passen is het mogelijk om iedere denkbare achtergrond te gebruiken. ,,De mensen krijgen bij de greenscreen studio’s zes opties, alle met een mooie Bossche binnenstadslocatie. Deze locaties hebben we bewerkt zodat het lijkt alsof het gesneeuwd heeft”, vult Vis aan.

Coronamaatregelen

Wat opvalt is dat er geen stickers of borden hangen met coronaregels. Niet nodig vindt Vis. ,,Je komt hier maximaal met vier personen binnen. De één tot twee medewerkers die hier aanwezig zijn om mensen wegwijs te maken blijven ook bij je uit de buurt”, vertelt hij. ,,Verder wordt de foto gemaakt met het scannen van een QR-code. De camera telt dan af en geeft je de tijd om klaar te gaan staan. Niemand hoeft dus de camera aan te raken.”

Weinig verwachtingen

Vis wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden toch iets van de kerstsfeer mee te pikken. ,,Iedereen kan hier terecht, van 0 tot 88 jaar. De ‘glamourstudio’ zal kinderen en jongeren meer aanspreken. Met de rest van de studio’s proberen we families te bereiken.” De prijs voor een ansichtkaart is al bekend. ,,3,50 per persoon om een foto te maken met een maximum van 10 euro voor een gezin van vier.”

De fotostudio's zijn een van de activiteiten tijdens de Bossche Winter. Denkt Vis dat er veel animo voor is. ,,Ik heb weinig verwachtingen”, vertelt Vis Lachend. ,,In deze coronatijd kun je dat ook niet. Ik heb wel een doel: alles zo goed en veilig mogelijk laten verlopen. De sky is niet de limit, de sky is op dit moment de veiligheid.”

Als het aan Vis ligt zijn we na de jaarwisseling nog niet af van zijn fotostudio’s. ,,Het voordeel van een greenscreen studio is dat er alles mee mogelijk is. Wij denken zelf dat het leuk is voor festivals, stichtingen of verenigingen. In die trant moet je denken.”

