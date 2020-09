Een prima campingseizoen, maar ook best vermoeiend: ‘Ik dacht dat er niemand meer zou komen, maar het viel niet tegen’

Simon achter­volgt zijn gestolen vrachtwa­gen en vindt hem, mét gestolen shovel erin

15 september VUGHT - De rode vrachtwagen van zijn dochter was gestolen, in Vught, en werd gebruikt door dieven om er shovels en grasmaaiers mee te stelen. Een paar nachten lang volgde Simon de dieven op hun strooptocht door Schaijk, Odiliapeel en Lithoijen. Hij vond de vrachtwagen uitgewoond terug in Nuland. De laatst gestolen shovel stond er nog in.