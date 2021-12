Een prins en veel volk bij Oeteldonk 2022? Pas vier weken vooraf duidelijkheid over carnaval

,,We willen niet te snel zijn met afgelasten en vooral kijken wat wél mogelijk is’’, reageert minister-president Anita Maas van de OC.



Over het door laten gaan van de grote optocht op carnavalsmaandag 28 februari valt al wel snel een beslissing. Omdat de bouwhal met de huidige maatregelen drie weken dicht is en de kans groot is dat vanaf volgende week de coronamaatregelen tot in januari verlengd worden. Daardoor zouden de wagens niet op tijd klaar zijn. Maas: ,,Voor de optocht maken we een uitzondering en beslissen we eerder. We gaan met de clubs in gesprek, het is vooral belangrijk wat zíj willen.’’