Een route met kerststalletjes, nu ook in De Herven

DEN BOSCH - In navolging van de Kerststallenroute, die voor de tiende keer in de binnenstad de aandacht trekt, heeft de wijk De Herven er nu ook één. De meeste kerststalletjes staan fier te pronken achter het raam of bevinden zich ergens in de tuin.

Een groepje kinderen huppelt en springt opgetogen door de wijk, koortsachtig op zoek naar kerststalletjes. Op het uitgeprinte formulier staan er 38 aangegeven, in werkelijkheid zijn het er meer. Aan het initiatief is geen wedstrijdelement gekoppeld; toch doet het groepje op speelse wijze voorkomen de eerwaardige jury te zijn. ,,Leuk, iedereen is er zo op een eigen manier mee bezig", reageert initiatiefnemer Monique Jansen. ,,Ik dacht: als ze dat in het centrum doen, moeten we dat in onze wijk óók kunnen."

Volledig scherm Een van de kerstalletjes die is opgenomen in de Hervense route © Chris Korsten

Haar kinderen Thomas (10) en Julie (8) hebben een mooie bijdrage geleverd. De een heeft met wat timmer- en zaagwerk de stal in elkaar geknutseld, de ander heeft de gipsen beelden her en der voorzien van een extra verflaagje. Max (6) en Merel (9) Bokeloh die een straat verderop wonen hebben eveneens hun creativiteit laten gelden. ,,Maria en Jozef zijn gemaakt van een leeg toiletrolletje, bedekt met crêpepapier en stof. Het hoofd van Jezus is -als je goed kijkt- een kraal, het schaap is van watten. Ze zijn lekker bezig geweest", vertelt moeder Mayke trots. ,,Opvallend is dat één koning naar de kribbe is komen kijken. De energie was op, vandaar."

Volledig scherm De creatie van Max en Merel Bokeloh © Chris Korsten

Markus Vervoort van wijkvereniging De Herven is ook positief gestemd: ,,Behalve dat deze activiteit wat reuring brengt in deze saaie bizarre tijd, verbindt het mensen. Door de route te lopen, komen jong en oud coronaproof met elkaar in contact."

In de buurt is nog veel meer 'potentieel' op dit gebied. Peter van den Oetelaar (78), een andere wijkbewoner, is een fanatieke kerststalletjesverzamelaar: ,,Ik heb er zo'n 110, veelal afkomstig uit landen waar ik ben geweest. De tuinhaag begrenst het zicht op mijn raam, waardoor het nu geen zin heeft opgenomen te worden in de route. Mogelijk ben ik in de toekomst in staat met een alternatief te komen."

Volledig scherm Een opmerkelijk uit Engeland afkomstig exemplaar uit de collectie van Peter van den Oetelaar. "Ziehier de invloed van emancipatorische bewegingen." © Chris Korsten