Een schedel, 17.000 gulden; Bosschenaar René Kolen vindt als ontruimer nogal eens wat

Succesvol­le Eerste Wijkkwis Maaspoort

9:59 DEN BOSCH - Dorpsquizzen zijn razend populair, er is bijna geen plek meer te verzinnen in de regio waar de kennis van lokale teams niet wordt getest. In het spoor van dit succes heeft wijkraad Maaspoort een eerste wijkquiz gehouden. Daaraan deden uiteindelijk achttien teams mee met in totaal zo'n 150 deelnemers.