Een speciale parade van auto’s voor de zieke Peter uit Den Bosch

DEN BOSCH - Het gebied tussen de Parade en de Verwersstraat was zondagmiddag een tijdlang het toneel van een heuse autoparade, waaraan welgeteld 48 auto‘s deelnamen. Dat alles ter ere van AML-patiënt Peter Willemse, die vandaag zijn 62ste verjaardag viert. „Dit is prachtig. Een groot deel van het afgelopen jaar heb ik in het ziekenhuis doorgebracht.”

Precies een jaar geleden voelde Willemse zich niet lekker. „Aanvankelijk dacht ik dat ik een stevige griep te pakken had. Maar het was zo heftig, dat ik begon te twijfelen. De mogelijkheid dat ik met hartproblemen of iets dergelijks te maken had, sloot ik niet uit. Met een ambulance ben ik toen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebracht. Daar leerde een grondig onderzoek dat ik AML onder de leden had”, memoreert hij.

Geen zelfmedelijden

Oftewel Acute Myeloïde Leukemie, bloedkanker waarbij sprake is van een aantal mutaties in het DNA van stamcellen in het beenmerg. Een levensbedreigende ziekte als er niet snel met een behandeling wordt gestart.

„Een verschrikkelijke diagnose. Ik wist niet wat me overkwam. De eerste weken overheerste het zelfmedelijden. Ik was net een jaar gestopt met werken, en was vastberaden de rest van mijn leven samen met mijn vrouw Ine lekker te genieten van mijn pensioen. Dan krijg je zoiets ineens voor de kiezen. Maar het gekke was: het zelfmedelijden verdween onmiddellijk nadat op dezelfde afdeling een 14-jarig meisje met leukemie binnen anderhalve week stierf. Je gaat automatisch relativeren.”

Volledig scherm De zieke Peter Willemse kreeg een speciale parade van auto's. © Chris Korsten

Chemokuren en stamceltransplantatie

Quote De eerste weken over­heerste het zelfmede­lij­den. Ik was net een jaar gestopt met werken, en was vastbera­den de rest van mijn leven samen met mijn vrouw Ine lekker te genieten van mijn pensioen Peter Willemse

Vele chemokuren volgden, evenals een autologe stamceltransplantatie die begin mei plaatsvond. De behandelingen leken effect te hebben, en dus mocht Willemse naar huis. Hij dacht langzaam z’n leven weer op te pakken, en vertrok samen met Ine onder meer naar de Spaanse stad Altea voor een lange vakantie.

Volledig scherm Een aanzienlijke groep vrienden wuift naar hem, terwijl het confettikanon er aardig op los knalt en de champagne rijkelijk vloeit. © Chris Korsten

Twee donoren

Eenmaal terug in Den Bosch bleek dat de ziekte helaas toch niet was verdwenen uit z’n lichaam. Eind november werd hij opgenomen in het Radboudumc voor verdere behandelingen. „Sinds anderhalve week ben ik weer thuis. Mijn lichamelijk toestand is nu vrij stabiel, maar ik moet vooral nog veel herstellen. Over enkele maanden, als ik voldoende hersteld ben, wacht me in Nijmegen een nieuwe stamceltransplantatie. Maar dan met stamcellen van een donor. Er zijn zelfs twee donoren gevonden”, aldus Willemse.

Quote Sinds anderhalve week ben ik weer thuis. Mijn lichame­lijk toestand is nu vrij stabiel Peter Willemse

Op deze zonnige winterdag zit hij buiten op een klapstoeltje voor zijn woning in de Verwersstraat, genietend van alle passerende auto’s. Zijn aanstaande verjaardag wordt uitbundig gevierd, en dat nog wel op een manier die redelijk coronaproof is te noemen.

Een aanzienlijke groep vrienden wuift naar hem, terwijl het confettikanon er aardig op los knalt en de champagne rijkelijk vloeit. Als klap op de vuurpijl duiken zijn kleinkinderen Jazz, Lyan en Olivia op. Ze hebben speciale tekeningen voor opa gemaakt. Een tastbare herinnering aan een bijzondere happening.