Een tosti-ijzer als mondkapje in het JBZ

De Bossche kunstenares Marëlle Lapidaire weet bijna zeker dat ze zelf ook corona had, nog voordat in Nederland de eerste patiënt officieel bekend was. ,,Er waren helemaal nog geen testen of niks. Ik volgde toen ik ziek was alles erover in de media. Zo las ik ook verhalen van een journalist die embedded werkte in het Amphia-ziekenhuis. Dat intrigeerde mij, het mysterie van zo’n ziekenhuis dat van de ene op de andere dag een gesloten bolwerk is. Ik maak mijn kunst ook altijd op de plek. Toen duidelijk was hoe groot dit zou worden wist ik: hier moet ik iets mee doen, dit moet waargenomen worden en vastgelegd voor het nageslacht. Dat mensen over tig jaar kunnen zeggen: oh ja, zo was dat het toen.”