Een tweede kans voor spullen én voor mensen

DEN BOSCH/VUGHT/BOXTEL - Het is de week van de circulaire economie. Niks weggooien dus, want als je hergebruikt, dan heb je geen afval. Bedrijven en vrijwilligers zetten zich ervoor in om een stapje dichter bij dat ideaal te komen. Op tal van plekken in de regio krijgen producten een tweede leven.

Het woord ‘recycling’ duikt al gauw op als het gaat om duurzaamheid. Maar Eric Danse, directeur van het Boxtelse bedrijf Snew, benadrukt nóg meer het belang van refurbishing: producten een nieuwe start geven. ,,Wij geven telecom- en IT-apparatuur uit het bedrijfsleven een tweede leven door reparatie, updaten en schoonmaken.”

Onze kinderen

Quote Doodzonde als talent verloren gaat Eric Danse, Snew Concreet gezegd: bij Snew – de naam is afgeleid van As New – wordt 65 procent van de apparaten opgeknapt, 10 procent wordt als onderdeel opnieuw gebruikt en 25 procent wordt gerecycled. Met een duidelijk doel: ,,Wij doen het om grondstoffen te besparen en de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Want als we zo doorgaan, dan hebben onze kinderen straks weinig grondstoffen meer over voor hún IT. Dat geldt natuurlijk ook voor andere grondstoffen: er zitten ecologische grenzen aan onze planeet.”

Telefooncentrales en computers krijgen bij Danse dus een tweede kans. Maar dat geldt bij hem óók voor mensen. ,,Meer dan dertig procent van onze werknemers stond aan de zijlijn van de samenleving voordat ze hier kwamen werken. Doodzonde als hun talent verloren gaat; bij ons worden ze weer arbeidsproductief.” En daar ligt zijn nauwe band met Den Bosch. ,,Tachtig tot negentig procent van onze medewerkers is afkomstig van Weener XL, het sociaal werkbedrijf uit Den Bosch.”

2500 retourvluchten

Gedreven als Danse is, trok hij zijn missie breder dan alleen zijn eigen bedrijf: samen met enkele andere pioniers richtte hij de werkgroep Ware Winst Brabant op. ,,Ik las het boek Ware Winst van Christian Felber. Hij gaat uit van het werken volgens het systeem Common Good. In het kort komt het erop neer dat het financiële, het ecologische en het sociale deel van een bedrijf met elkaar in evenwicht moeten zijn. Er hoort een rapportagetool bij en daarmee wordt ons bedrijf op allerlei onderdelen nu ook beoordeeld. En sinds kort wordt de tool erkend door de Europese Commissie.”

En het onderdeel CO2-besparing: hoe zit dat bij Snew? ,,In 2019 hebben we 4000 ton CO2 bespaard. Dat is hetzelfde als 2500 retourvluchten Amsterdam-New York.”

Afval en recycling In Nederland produceren we per persoon gemiddeld 490 kilo afval per jaar. 60 procent daarvan leveren we gescheiden in. 170 kilo belandt bij het restafval. In 2025 moet dat 30 kilo zijn. Dankzij de repaircafés (ze bestaan nu twaalf jaar) zijn in Nederland al meer dan 1,3 miljoen apparaten en andere producten gered van de afvalhoop. Brabant telt 219 kringloop- en tweedehandswinkels. 55 procent van de mensen koopt (weleens) tweedehandsproducten. Vooral boeken, kleding, auto’s, fietsen en kleine meubels.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Peter van Duppen en Ton Raes (L) van het Repaircafé Vught dat vanaf zaterdag 5 maart weer open gaat. © Roel van der Aa

,,Mijn handen jeuken. Na twee jaar corona lekker weer aan de slag.” Coördinator Ton Raes is één van de ongeveer dertig reparateurs van Repaircafé Vught. Hij staat in de startblokken om vanaf zaterdag 5 maart weer allerlei voorwerpen te repareren in gebouw ‘De Weverij’ in het zorgpark van Reinier van Arkel. ,,Ik denk dat er veel kapotte stofzuigers, koffiezetapparaten en andere voorwerpen zijn opgespaard. Het zal druk zijn.”

Tijdens het repaircafé zijn de tweedehands kledingwinkel en de fietsenwerkplaats ook geopend. Zes naaimachines voor het herstel van kleding draaien op volle toeren. Vrijwilligers met vaak een technische achtergrond proberen kleine huishoudelijke apparaten, maar ook laptops of mobiele telefoons gratis een tweede leven te geven.

Afvalberg

,,Klanten mogen eventueel een kleine bijdrage geven.” Raes heeft in Vught een verhuur- en reparatiebedrijf voor gereedschappen gehad. ,,Een soort Boels”, zegt hij. ,,Het voelt goed om iets dat het niet meer doet te repareren. Er wordt heel wat onnodig weggegooid. Die afvalberg kun je misschien wel met 40 procent verminderen als we meer dingen een tweede leven geven. Het is ook belangrijk voor mensen met een kleine beurs.

Peter van Duppen coördineert het repaircafé namens zorginstelling Reinier van Arkel. ,,Toen wij jong waren, werd de radio open geschroefd als die het niet meer deed. Nu heb je bij De Action voor een paar euro een nieuwe. We vinden het bij het Repair-café belangrijk dat mensen die een kapot apparaat brengen, erbij blijven als het hier wordt gerepareerd. Je krijgt mee wat het betekent om iets te repareren. Er wordt aan onze reparatietafels gesproken over recycling en de circulaire economie. Het is ook een bewustwording. Repareren heeft iets magisch. Hoe ziet je telefoon of een oude pick-up er nou van binnen uit? Je kijkt daarna anders naar je koffiezetapparaat.”

Linkse handen

Vóór corona bezochten zo’n tachtig tot honderd bezoekers de maandelijkse activiteiten in Vught. ,,Mensen komen zo in contact met elkaar”, zegt Van Duppen. ,,Repaircafé Vught is van oorsprong een sociaal verbindende activiteit van Reinier van Arkel. Er komen ook cliënten van de zorginstelling. Sommige cliënten hebben misschien twee linkerhanden, maar willen toch iets betekenen. Dat ben je bijvoorbeeld gastvrouw, draai je een bardienst of smeer je broodjes voor de lunch. Er zijn ook cliënten die met de technische experts meekijken en zelf dingen repareren. Sommige cliënten vergeten hun zorgen of ongemakken even omdat ze druk met iets anders bezig zijn.”

,,Veel mensen van buiten zijn nog nooit in het zorgpark van Reinier van Arkel in het geweest”, weet Van Duppen. ,,Ze weten niet ze zich bij psychiatrie moeten voorstellen. Het repaircafé is dus ook een visitekaartje van en voor Reinier van Arkel. Het mes snijdt aan meer kanten.”

Repaircafé Vught aan de Watertorenlaan 15 is vanaf 5 maart weer elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.