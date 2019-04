Een uiterst gedetailleerd schaalmodel van de Sint-Jan? Mooi, maar het kost wel 2500 uur van je leven

Veel lof voor Woonwijze en nieuwbouw­plan Grote Zeehelden­buurt Vught

10:21 VUGHT - De sloop van 78 woningen is in volle gang. Begin 2020 start de herbouw van de Grote Zeeheldenbuurt in Vught. Het nieuwbouwplan met 152 woningen en appartementen van woonstichting Woonwijze kreeg donderdag veel lof van de raadscommissie.