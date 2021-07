Een vleugje Amsterdam in de Vinkelse natuur, ‘zeg maar eens nee tegen het dorp’

Wat was de bedoeling? ,,Is de bedoeling’', verbetert Van der Leest. ,,Want we zijn met het plaatsen van de brug nog niet klaar. Uiteindelijk willen we aansluiten op fiets- en wandelpaden naar Berlicum, Heeswijk, Maliskamp en Nistelrode. Een prachtig gebied, met een ecologische verbindingszone tussen Aa-dal en Maashorst.’’



Maar ja, die brug dus. De gemeente Den Bosch had 60.000 euro op de begroting staan, de dorpsraad had een houten brug uit Deventer. ,,Van stalen balken en hout. Maar de gemeente besloot alleen nog maar duurzame bruggen toe te staan van staal en composiet.’’ Daar zat wel een rekening aan vast: 120.000 euro. De dorpsraad met de wethouder aan tafel en het was snel gefikst, het geld was geen probleem.