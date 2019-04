‘Een volledige aansluiting op de N65 is voor ons cruciaal’

Alléén het toevoegen van een viaduct voor landbouw- en langzaam verkeer, zoals Vught van plan is, is volgens de ondernemers in de omgeving Kruishoeveweg niet voldoende. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad benadrukken ze nogmaals het belang van een volledige aansluiting aan de zuidkant van de N65. Die hebben ze nu wel maar is in het nieuwe plan (VKA+) weggestreept. Daarin blijft slechts een halve aansluiting op de N65 aan de noordzijde over. Het is dan alleen mogelijk om komend vanuit Vught bij In ‘t Groene Woud af te slaan. Ook bedrijven als grond- en wegenbouwer Peijnenburg B.V., Hotel de Kruishoeve en Dierenhotel Grancyhoeve worden hierdoor moeilijker bereikbaar.