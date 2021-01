Eén week gezond snacken: ‘Borrelplank met paprika en bietenstengels? Lekker!’

Inloop­schip in quarantai­ne: 24 daklozen wachten tot zondag op test

21 januari DEN BOSCH - Dak- en thuislozenopvang het Inloopschip in de Bossche Hinthamerstraat is sinds donderdagochtend in quarantaine. ,,We hebben 24 cliënten dringend verzocht om niet weg te gaan. Zondag komen medewerkers van de GGD om hen in het gebouw te testen’’, zegt directeur Bert van Eijk.