Een zomer als nooit tevoren voor Vughtse strandwachter Dick: ‘Veel drukker, maar ook meer respect’

VUGHT - Doorgaan waar een ander stopt. Dat is het stukje waar Dick van Wetten (20) uit Vught het nu al zeven jaar voor doet als vrijwilliger bij de reddingsbrigade in Ouddorp. ,,Mensen helpen, de saamhorigheid, dat spreekt mij heel erg aan.’’

Stoere binken, sexy vrouwen, allemaal even strak en stralend en immer koel en vastberaden. Dat was het plaatje van de strandwachten op Malibu-beach in de tv-serie Baywatch, met David Hasselhoff en Pamela Anderson.

,,Ja, ik ken het plaatje’’, gniffelt Dick van Wetten (20) uit Vught. Bij de posten Brouwersdam en Het Flaauwe Werk in Ouddorp op Goeree-Overflakkee ziet het er volgens hem toch nét even iets minder romantisch uit.

,,Veel mensen denken dat het een mooie zomerbaan is die goed verdient. Maar het is vrijwilligerswerk. Je krijg wel wat vergoed, maar dat is geen inkomen. Van de ruim twintig nieuwe leden die zich voor deze zomer hadden aangemeld, zijn er nog een stuk of drie, vier over.’’

Volledig scherm Dick van Wetten uit Vught, vrijwilliger bij de reddingsbrigade in Ouddorp: ,,Veel mensen denken dat het een mooie zomerbaan is die goed verdient. Maar het is vrijwilligerswerk. Je krijg wel wat vergoed, maar dat is geen inkomen.'' © Privé-collectie

Van Wetten - van jongs af aan met zijn ouders vakantie vierend in Ouddorp en inmiddels daar ook aan de vriendin - was deze zomer voor het zevende jaar actief bij de plaatselijke reddingsbrigade. Postcommandant in coronatijd.

,,Het was veel drukker dan anders. Brabanders, Limburgers en mensen uit het oosten van het land zaten nu niet in Italië, maar in Ouddorp. Die springen zo de zee in. We zijn deze zomer ruim 140 keer in actie gekomen.’’

Zo heftig als op andere plaatsen langs de kust, waar mensen bijvoorbeeld overleden omdat ze met de muistroming de zee in werden gezogen, was het in Ouddorp niet volgens Van Wetten.

Quote Brabanders, Limburgers en mensen uit het oosten van het land zaten nu niet in Italië, maar in Ouddorp. Die springen zo de zee in. Dick van Wetten

,,Die muien waren er wel. Ik heb zelf twee jongens van 8 en 10 uit het water gehaald en we hebben een stuk strand afgezet. Vanwege de ligging onder de rook van de Maasvlakte is de stroming in Ouddorp niet zo heftig. Door de aandacht voor de muien waren de mensen zich ook meer bewust van het gevaar.’’

Heel erg coronaproof ging het er verder volgens de vierdejaars student civiele techniek aan het Koning Willem I College niet aan toe. ,,Men lag net zo dicht op elkaar als anders. We hebben ook een paar keer mensen die half in het raam van onze auto hingen gewezen op de 1,5 meter afstand.’’

Volledig scherm Dick van Wetten uit Vught (rechts) in actie aan zee. © Privé-collectie

,,Toch leek het wel of er juist meer respect voor ons was. Geen honende opmerkingen zoals ik eerder wel gehoord heb - ‘Kijk ze rennen, maar ze doen niks’ - maar juist waardering. ‘Top wat jullie doen’. Of we kregen een drankje aangeboden.’’

Hij hielp mensen wier hele gezicht onder het bloed zat en was aanwezig bij een reanimatie in Vught. ,,Het verschil kunnen maken, de adrenaline, dat is wat ik er zo mooi aan vind. Ik was al lid van de jeugdbrandweer - ben nu jeugdleider - en wil uiteindelijk ook graag bij de vrijwillige brandweer.’’