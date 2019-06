Eendenkooikers Lith bang voor gevolgen van windmolens: ‘Misschien komen hier wel tachtig van die jongens’

17-jarige Anne Fleur uit Vught: ‘Strijd tegen kanker maakt een vechters­baas van je’

11:06 VUGHT - Anne Fleur Lausberg uit Vught wil met een muzikale avond geld ophalen voor kinderkankerfonds KiKa. Ze kreeg de ziekte toen ze vijftien jaar oud was: ,,Het heftigste was dat mijn haar uitviel. Het was heel lang.” Nu wil ze iets terugdoen voor anderen.