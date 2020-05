Eenrichtingsverkeer in Den Bosch krijgt vervolg met ’loopstromen’ en nieuwe opzet van warenmarkt

De borden zijn weggehaald. Maar in de Hinthamerpromenade, gedeelte van de Markt, Hooge Steenweg en de Visstraat geeft de gemeente de loopstromen aan met gele pijlen op de grond. Er komen ook borden te staan. Het is de bedoeling dat bezoekers zoveel mogelijk rechts lopen.

Warenmarkt ook op Parade

De warenmarkt wordt zaterdag opgedeeld in food en non-food. Op de Markt staan 47 kramen met etenswaren en op de Parade staan er 30 met kramen die niets met etenswaren te maken hebben. Op woensdag is er wel een combinatie op de Markt.

In de fietsenstallingen is er extra personeel aanwezig om de in- en uitstroom van bezoekers te regelen. In de parkeergarages wordt rondom de kassa's meer ruimte gemaakt zodat het mogelijk is om 1.5 meter afstand te houden tot elkaar.