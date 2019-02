Eenrichtingsweg in Vught, behalve voor deze auto

“Inderdaad mijn auto”, zegt iemand uit de Baarzenstraat die niet met zijn naam in de pers wil. “Ik rijd altijd vanuit de Molenstraat een klein stukje tegen het verkeer in naar mijn woning in de Baarzenstraat. De rijrichting in onze straat is begin dit schooljaar veranderd vanwege de komst van het Kindcentrum De Avonturier even verderop. Mocht ik een bekeuring krijgen voor mijn overtreding dan had ik me er bij de politie met hulp van dit verkeersbord misschien onderuit kunnen lullen. De speciale sticker heeft er ongeveer twee weken gezeten. Niemand heeft iets gemerkt. Het is geen stil protest, maar een geintje.”