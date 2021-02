Eenzaamheid: Bossche 18-plussers in de rij voor begeleiding

DEN BOSCH - De begeleiding van jongeren van 18 jaar en ouder die last hebben van gevoelens van eenzaamheid loopt storm. Dat zei jongerenwerker Jos de Kort in een gesprek hierover tijdens de door RUW georganiseerde Tegenlicht Meet Up in Huis73.

De Kort werkt in Den Bosch met jongeren en antwoordde op de vraag of de vraag naar hulp en begeleiding op dit moment ‘explodeert'. Onder jongeren vanaf 12 plus valt het nog wel mee, vond De Kort. Maar boven de 18 jaar is er grote behoefte aan begeleiding en steun.

Tegenlicht Meet Up is een reeks discussie- en informatiebijeenkomsten in het verlengde van televisiedocumentaires bij de VPRO. Daar was onlangs in een uitzending van Tegenlicht eenzaamheid het onderwerp. Onderzoeken wijzen uit dat op dit moment zo’n 40 procent van de Nederlanders gevoelens van eenzaamheid heeft. Daaronder steeds meer jongeren. De actuele omstandigheden, waar persoonlijk contact door corona vrijwel alleen mogelijk is via de digitale weg, dragen daar aan bij.

Naast de jongerenwerker namen deel aan het gesprek de Bossche wethouder Huib van Olden, hoogleraar Anja Machielse en Humanitas-medewerker Jacqueline Vermeulen.

De Kort maakt app-groepen met de jongeren zodat ze contacten hebben. ,,Daarnaast zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten. Deelnemers mogen dan bepalen waar het over gaat.” De jongeren met wie De Kort werkt moeten wel gemotiveerd zijn om aan hun klachten te werken. ,,Wij kijken per deelnemer wat specifiek nodig is om het probleem van de eenzaamheid op te lossen. Dat moeten ze wel zelf doen. Soms is het ook niet zo ingewikkeld. Het kan gaan om het sturen van een app'je naar je ouders eens in de twee weken.”

Ook bij Humanitas merken ze een toename van mensen die om hulp vragen. ,,Zeker de laatste drie maanden", zei Jacqueline Vermeulen. Humanitas biedt onder meer een online cursus aan waar deelnemers via mails in contact blijven met begeleiders. Ook hier is motivatie een belangrijk uitgangspunt.

Volgens Huib van Olden doet de gemeente intussen behoorlijk wat om de eenzaamheid in kaart te brengen en op te lossen. ,,We komen zelf ook achter heel wat voordeuren van mensen, bij voorbeeld door gesprekken over de Wmo. Je moet tenminste de vraag stellen: En, hebt u deze week nog bezoek gehad?”

Met hoogleraar Maghielsen was Van Olden het eens dat de huidige maatschappij ook zo ingewikkeld is geworden dat dit mede bijdraagt aan eenzaamheid. Omdat de maatschappij ook steeds individueler wordt, groeit het probleem. ,,Wie kent nog de overburen in de straat", vroeg Van OIden zich af. ,,Vroeger bouwden ze woningen voor ouderen in hofjes, zodat de voordeuren allemaal uitkwamen op een veilige binnentuin en mensen elkaar zagen.” Er moeten wat hem betreft daarom ook veel meer makkelijke ontmoetingsplekken komen.