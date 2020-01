Eerbetoon aan levenskunstenares Bianca Tanganda: mystieke inkijkjes in de ziel

Zinsbegoochelende ogen die je diep in het onderbewuste raken. De Bossche kunstenares Bianca Tangande schilderde graag ogen. Spiegels van de ziel als poort naar een ultieme kunstbeleving. Want Tangande had een onverzadigbare honger naar alles wat kunst ademde. Van performances en tekenwerk, tot schilderijen en textielkunst. Een levensgenieter die met flair en ruimhartigheid iedereen wilde enthousiasmeren voor de kunsten.

Eind december overleed Tangande op 63-jarige leeftijd. Een opvallende, hartverwarmende persoonlijkheid, vaak gestoken in exotische, Indonesische kledij. Tangande was altijd bereid om mensen te woord te staan, onder meer tijdens exposities in de Willem Twee kunstruimte. ,,Ze had een natuurlijke gave om mensen een welkom gevoel te geven”, vertelt Oscar Schrover van De Nieuwe Kunstruimte.

Intieme tentoonstelling

In deze expositieruimte van het Stedelijk Overleg Kunstenaars Den Bosch is een ode gebracht aan het veelkleurige werk van Tangande. Een intieme tentoonstelling die deel uitmaakt van het overzicht Stedelijke Kunstenaars III dat zondag opent. ,,Bianca was heel actief betrokken bij het Bossche kunstleven, dus ik wilde zonder meer een eerbetoon aan haar brengen”, benadrukt Schrover.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst in de Willem Twee eind december werd ter ere van haar de Bianca Tangande Prijs in het leven geroepen. Een in de toekomst uit te reiken oeuvreprijs voor oudere kunstenaars die zich ook als mentor voor jonge kunstenaars opwerpen.

Tekentalent

Tangandes werk is van een tedere poëzie. Opmerkelijk is haar grote tekentalent. Met fijne zwierige lijnen schetste ze orchideeën, intieme familiemomenten of portretten van haar dochters. Maskers keren regelmatig terug in haar werk en performances. Mystieke kunst die haar Indonesische wortels verraadt. Intens zijn haar schilderijen waarin ze met diepe, felle kleuren en krachtige belijningen ogen en gezichten verkent. Andere keren experimenteert ze naar hartenlust met grafische technieken, wasschilderingen en gedichten. Het werk van Tangande verdient in de toekomst zeker nog een uitgebreide tentoonstelling.

Levenspartner

Van haar levenspartner, Mario Dijsselbloem, is ook bijzonder intrigerend werk te zien. Een uiterst vaardig graficus die in zijn verstilde werken de mysteries van het universum verbindt met tastbare natuurpoëzie. Een serie van realistische landschappen botst op strak geordende kosmische uitspansels vol hemels licht en symmetrie.

In de hoofdruimte zijn als contrast wandvullende landschappen te zien van Harry van Berlo. Rauwe, onstuimige natuurportretten gevat in aardse kleuren. Recht voor zijn raap schilderkunst die herinneringen oproept aan Leon Adriaans. Fraai is zijn schildering van de tuin van het Bossche Claraklooster, badend in het licht van een blauwe bloemengloed.