Eerbetoon aan vrijheid, veteranen en vermoorde joodse inwoners: Speciale tegels in Bossche wijk

Dan maar een skihut in kerstsfeer op de Bossche Markt, als er bijna niets mag

17 oktober DEN BOSCH - Een beetje creatief zijn als horeca-ondernemer in een periode dat de horeca tik op tik krijgt. Eigenaar Peter Holterman van café De Druif op de Bossche Markt slaat het feest van Sinterklaas over door direct de kerstsfeer maar in het leven te roepen.