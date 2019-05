Eerherstel voor de gevangenisstraf

COLUMN PLAATS DELICTHoe voorkom je dat drugscriminelen je land verzieken en er een ‘narcostaat’ van maken? Als je president bent van de Filipijnen en je wetten en regels vooral als nutteloze obstakels ziet, is het appeltje-eitje. Lees even mee wat Rodrigo Duterte zei net voor hij in juni 2016 tot president van zijn land werd gekozen: ,,Iedereen in de drugsindustrie, ik vermoord jullie, hoerenzonen. Ik vermoord jullie echt, ik heb geen geduld, ik zie geen middenweg. Of jullie vermoorden mij, of ik vermoord jullie, idioten.”