Eerst bord leegeten, dan pas telefoon pakken: winnaar wedstrijd Cor Unum

De 27-jarige Rapella heeft het bord ontworpen om ervoor te zorgen dat mensen tijdens een etentje aandacht besteden aan het disgenoten en niet direct reageren op een ‘rinkelende’ telefoon. Het is de bedoeling dat de telefoon verdwijnt in een verhoogd gedeelte van het bord. De telefoon is pas te pakken door het lege bord om te draaien.

Wachten op een beter gesprek

,,Het is normaal geworden dat we onze telefoon gebruiken tijdens het eten”, zei Rapella onlangs tegen DTV-Den Bosch. ,,Telkens als het scherm oplicht, staken we het gesprek met onze tafelgenoten en kijken we op het scherm. Het lijkt op die manier alsof we altijd aan het wachten zijn op een beter gesprek dan het gesprek dat we aan tafel hebben.”