Eerst de Peer, dan de tent voor Oeteldonkse clubkes en jeugd op de Parade

‘Gouden wissels’ helpen FC Den Bosch langs GVVV: ‘Mooi dat zij nu de goals maken’

Drie kwartier lang zag Jack de Gier zijn elftal dinsdagavond in Veenendaal worstelen tegen GVVV. Twee ‘gouden wissels’ van de coach later won FC Den Bosch ‘gewoon’ met 1-3 van de derdedivisionist en is de ploeg zeker van overwintering in het toernooi om de KNVB Beker.

19 oktober