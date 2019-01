Eerst pension, daarna liefst meer kamers in hotel Terminus

Van een 3D-Vischkraan tot wandeling over Markt in 1500: Erfgoed Den Bosch op voor prijs

9:39 Do 17 jan. Of je er nu graag van replica van terugziet of niet: het online 3D-model dat Erfgoed Den Bosch van de Pieckepoort heeft gemaakt, is in elk geval de moeite waard. Je kan met je muis zelf 360 graden draaien rondom de poort. Maar ook even 'wandelen' door de afgravingen, die de afgelopen jaren zijn gedaan op het Wilhelminaplein, is mogelijk.