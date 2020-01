Eerst twee gewone agenten naar huis Joey D: 'Heel onverstandig’

Alleen worsten­brood en warm vlees met carnaval? Vegan Oeteldonk wil laten zien dat het anders kan

17:14 Vr 24 jan. ‘Er is hier toch niks vegan te krijgen’, hoort Jochem Kromhout regelmatig tijdens carnaval. Maar er is ook tijdens Oeteldonk wel degelijk plantaardig fast food te vinden. Tijd dus voor het platform Vegan Oeteldonk, vindt Kromhout, met emblemen voor op de kiel en een kaart met tenten waar in Den Bosch ‘wat te bikken is voor een vegan'.