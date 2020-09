Eerste afgelastingen naar aanleiding van nieuwe coronamaatregelen en oplopend aantal besmettingen

Vrouw verliest macht over het stuur en rijdt tegen boom op N65 bij Helvoirt

14:52 HELVOIRT - Een vrouw is zaterdagmiddag op de N65 in de richting van Vught naar Helvoirt rond 13.45 met haar auto tegen een boom gereden. Er kwam een traumahelikopter ter plaatse. De vrouw is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.