Eerste bijeenkomst Bossche Jeugdparlement

BMW in brand op afrit A65, flinke file op snelweg bij Vught

11:19 VUGHT - Op de afrit van de A65 bij Vught is zaterdagochtend de achterkant een auto in brand gevlogen. Het gaat om een BWM, waar de accu in de kofferbak zit. Dat zorgde voor een flinke file op de A65/N65 vanuit Tilburg.