Eerste bomen weer terug op kruising Aartshertogenlaan en Orthenseweg: ‘Veel beter dan dat lelijke asfalt’

Het lijkt wel een kermisattractie. Martin Heijmans, machinist bij Van Helvoirt Groenprojecten uit Berkel-Enschot, zit hoog in de 'kluitenbak'. Binnen een paar minuten is een groot rond gat ontstaan. Even later komt hij triomfantelijk terug met een Hollandse linde die hij laat zakken in het gat. ,,Plop en klaar is Kees! Ja, een precisiewerkje is het best wel", weet Heijmans.