Eerste communie anno 2021: Uitstellen of toch met mini-groepjes in de kerk?

Teresa Matondo gooit al haar positivi­teit in de strijd en wint eerste editie UR Talent

22:27 DEN BOSCH - Hoe is het gesteld met het muzikaal talent in Den Bosch en omstreken? PowerUp073 vroeg zich dat ook af en lanceerde de eerste editie van UR Talent. In De Poort stonden tijdens de finale vier jongeren on stage.