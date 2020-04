Eerste editie van KLM Open in Cromvoirt mogelijk uitgesteld én in afgeslankte vorm

VUGHT - Van afgelasting van het KLM Open op golfbaan Bernardus in Cromvoirt is volgens KLM-directeur Harm Kreulen en organisator TIG Sports nog geen sprake. De 101ste editie wordt mogelijk wel twee tot drie weken uitgesteld én er wordt nagedacht over hoe het internationale golftoernooi dit najaar kan worden aangepast op een ‘1,5 meter-samenleving’.

Vanwege de ‘coronacrisis’ wordt in Cromvoirt volop gespeculeerd over het KLM Open: moeten de dorpsbewoners zich nu wel of niet opmaken voor een invasie van golfliefhebbers over precies vijf maanden?

Het internationale golftoernooi zou van 17 tot en met 20 september voor de eerste keer plaatsvinden op golfbaan Bernardus, eigendom van Vughtenaar Robert van der Wallen. Een eerder geplande informatie-bijeenkomst voor de dorpsbewoners over wat hen te wachten staat, ging vanwege 'corona’ niet door. Een nieuwe datum hiervoor is nog niet geprikt.

Het evenement trekt jaarlijks ruim 50.000 bezoekers. In ieder geval tot 1 juni zijn dergelijke grote sportevenementen verboden. Volgende week wordt mogelijk bekend of dit verbod al dan niet wordt verlengd.

Harm Kreulen, directeur Nederland bij KLM verwacht van niet. Het is volgens hem wel mogelijk dat er het een en ander gaat verschuiven in de golfkalender van de grote internationale toernooien. ,,Dat kan consequenties hebben voor het KLM Open. Mogelijk dat het KLM Open twee tot drie weken later gaat plaatsvinden dan normaal. Dat wordt dan eind september, begin oktober.”

Het bekende golftoernooi is volgens hem van groot belang voor KLM. ,,Het is wereldwijd het grootste evenement dat KLM sponsort en organiseert samen met TIG Sports. De komende editie is een evenement waarbij we kunnen laten zien dat KLM er weer is en de business weer oppakt. Een uitgelezen plek om de banden met zakelijke relaties weer aan te halen, om samen de bedrijvigheid weer op te starten en de schouders er onder te zetten.”

Volgens de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) maakt een ‘gereguleerde openstelling’ van golfbanen alleen kans als de trends in ziekenhuisopnames een blijvend dalende lijn laten zien én heeft ook de golfsport vermoedelijk langdurig te maken met een ‘1,5-meter economie'.

Woordvoerder Jaco Schippers van de NGF laat weten dat de golfsport het initiatief heeft genomen om samen met een aantal andere buitensporten een protocol op te stellen voor een gefaseerde heropstart van de sport. Onder strikte, aangepaste voorwaarden. ,,Hiervoor hebben we voorbeelden gebruikt van bevriende golforganisaties in het buitenland. Deze plannen worden voorgelegd aan de ministeries van Economische Zaken en VWS zodra hierover meer bekend is, dan melden wij dat.”

TIG Sports, organisator van het KLM Open, is ondertussen volop aan het 'rekenen’. ,,We kijken wat met inachtneming van de '1,5 meter’ op het terrein van 600.000 vierkante meter mogelijk is”, zegt woordvoerder Simon Keijzer.

De 101ste editie van het toernooi voor topgolfers wordt volgens Keijzer in ieder geval ‘bijzonder’. ,,Het wordt de eerste editie in Cromvoirt en mogelijk een editie met nieuwe regels.”

