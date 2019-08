Eerste editie van Samenloop voor Hoop in Rosmalen met elfhonderd lopers: Teller staat nu al op 80.000 euro

Auto vliegt in brand in Rosmalen en rijdt zichzelf de sloot in

14:37 ROSMALEN - Een automobilist heeft zaterdagmiddag op het Laaghemaal in Rosmalen zijn auto in vlammen op zien gaan. De bestuurder raakte niet gewond. Nadat de man was uitgestapt, reed het brandende voertuig door de sloot in.