Eerste landelijke beurs voor grafische kunst in Den Bosch

De stad van... Pierre van der Zande: 'Voor het eerst alleen naar de Willem II, dat maakte indruk'

26 mei DEN BOSCH - Het is een paar minuten voor openingstijd, maar de eerste klanten zijn al binnen. Eigenaar Pierre van der Zande (37) begroet ze bij hun voornaam. Het is woensdagmiddag, bijna twaalf uur. The Record Hustler is dan voor het eerst weer open na het weekend. De tweedehands platenzaak op het Hinthamereinde in Den Bosch is een walhalla voor de muziekfreak.