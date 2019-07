Eerste lichting studenten Avans Academie Associate degrees ontvangt diploma

De Associate degree (Ad) is een 2-jarige praktijkgerichte hbo-opleiding. Ontwikkeld in samenwerking met onder meer ROC De Leijgraaf, ROC Tilburg, het Koning Willem 1 College (KW1C) en het bedrijfsleven. Verkleining van de stap van mbo naar hbo en praktijkgericht onderwijs trekt veel studenten over de streep om voor deze verkorte route te kiezen. En zo een diploma te halen tussen mbo niveau-4 en hbo-bachelor.

Flinke groei

Sinds 2017 maakt de Avans Academie Associate degrees in Den Bosch een flinke groei door. De vraag was zelfs zo groot dat de hogeschool voor dit schooljaar niet meer uit de voeten kon op het Stationsplein en moest uitwijken naar een groter pand in het Paleiskwartier. De academie verwacht na de zomervakantie 800 tot 1000 nieuwe studenten. In 2018 begon Avans Hogeschool samen met HZ University of Applied Sciences de Associate degrees Academie in Roosendaal.