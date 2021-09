Eerste paal nieuwbouw Marktveldplein Vught zit ein-de-lijk in de grond

VUGHT - Na jarenlang plannen maken en maandenlange vertraging was het woensdagmiddag eindelijk zover. De bouw van Marktveldplein in Vught is begonnen.

Het is aan een viertal toekomstige bewoners van het Marktveldplein om samen met investeerder Green, projectontwikkelaar Bouwaccent en wethouder Fons Potters de eerste paal in de grond te slaan. ,,Het is een symbolische paal, want eigenlijk worden ze in de grond geboord”, licht Piet Hein Erdman van Green voorafgaand aan het moment toe.

Het heeft heel wat moeite gekost om tot deze mijlpaal te komen. Woon- en winkelcentrum Marktveldplein komt op de plek van de oude Marktveldpassage. Het eerste ‘herontwikkelingsplan’ voor de Marktveldpassage stamt al uit 2014. De schop had vorig najaar al de grond in moeten gaan. Uiteindelijk werd afgelopen april de vergunning verleend.

Groene confetti

Reden genoeg voor de ontwikkelaars om van ‘de eerste paal’ een feestelijk moment te maken. ,,Marktveldplein krijgt energiezuinige woningen, met de allure van Vught”, spreekt Erdman de toekomstige bewoners toe.

Volledig scherm Een impressie van het nieuwe woon- en winkelgebied Marktveldplein in Vught. © GREEN/Bouwaccent

Wethouder Potters wenst hen veel succes met de keuzestress die gepaard komt met een nieuwbouwwoning. ,,Wat voor lamp willen we in de keuken? Het lijkt me wel een leuk soort stress.”

De directeur van Green, Richard Verheijden, vraagt de bewoners van Vught de komende tijd om begrip voor de overlast ‘die een bouwput als deze nou eenmaal met zich mee brengt.’ ,,Uiteraard proberen we die overlast zoveel mogelijk te beperken.” Als de paal in de grond zit, is er zelfs confetti. Groene natuurlijk. En champagne om te proosten.

Nog drie te koop

De komende tijd wordt eerst het Raadhuys gebouwd, met 62 appartementen, negen winkels – waaronder de Albert Heijn en Gall & Gall - en een horecaruimte. Van de appartementen zijn er nog te koop, waaronder een van de penthouses.

Volledig scherm Zo ligt de bouwplaats waar Marktveldplein moet komen er momenteel bij. © Maartje Spieksma/Brabants Dagblad

In de tweede fase van de bouw volgen de Baron met tien appartementen en drie winkels en het Koetshuis met twaalf appartementen, drie patiowoningen en een horecaruimte. Onder alle gebouwen komt een parkeerkelder met parkeerplaatsen voor bewoners.

Bezwaren

De plannen voor Marktveldplein werden niet bepaald met open armen ontvangen. Ondernemers in het naastgelegen Vughtse Hart en omwonenden hadden moeite met onder andere de hoogte van de nieuwbouw en maakten zich zorgen over de verkeersveiligheid.

Naar een aantal zorgen werd geluisterd. Marktveldplein bevat uiteindelijk minder winkels en meer appartementen dan aanvankelijk de bedoeling was. Op een bepaald punt is de bouwhoogte aangepast en er is gewerkt aan de verkeersveiligheid.

Vier jaar

De oplevering van de eerste fase, het Raadhuys, staat gepland in het voorjaar van 2023. In totaal duurt het nog vier jaar voor Marktveldplein helemaal af is.