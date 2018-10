Eerste sociale ‘Nul op de meter’-huurwoningen in Den Bosch

Streep door fors hogere terrasver­goe­din­gen in Den Bosch

29 oktober DEN BOSCH - De plannen voor fors hogere terrasvergoedingen die het college van B en W in Den Bosch voor ogen had, kunnen de prullenbak in. De Bossche politiek voelt niets voor de verhogingen tot soms wel 350 procent die horeca-ondernemers in 2019 voor hun terrassen moeten betalen. De algehele kritiek richt zich op twee onderdelen: de nieuwe gebiedsindeling én de beroerde wijze waarop het college dit (zeg maar niet) met de ondernemers gecommuniceerd hebben.