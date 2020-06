Eerste speciale anti-wolvenhek op Bosch grondgebied. ‘De wolf is vermoedelijk al richting Drunense Duinen’

DEN BOSCH/BOKHOVEN - De jonge wolf die recent in de gemeente Heusden liep is vermoedelijk al weer verder getrokken, maar je weet het als schapenhouder natuurlijk nooit. En dus koos een schapenboer in Bokhoven eieren voor zijn geld en liet de wei langs de Bokhovense Maasdijk voorzien van een speciale afrastering, een wolf fence.

Vrijwilligers van de werkgroep zoogdieren van IVN Den Bosch hielpen zaterdagochtend om de afrastering te plaatsen. Zij hadden gehoor gegeven aan een oproep van Johan Mees, coördinator Brabant van Wolven in Nederland.

De provincie heeft de afrastering beschikbaar gesteld om te voorkomen dat wolven schade aanrichten aan schapen. Dat is de laatste weken in de regio Langstraat een paar keer voorgekomen.

Moerputten

De jonge wolf, afkomstig van een roedel in het Duitse Nedersaksen, belandde op zijn zoektocht naar een eigen terratorium én vrouwtje, in de gemeente Heusden. Eerst aan de noordkant van de A59, maar later werd de wolf gesignaleerd aan de zuidkant in de Moerputten.

Loonse en Drunense Duinen

,,We hebben tweede pinksterdag met een aantal mensen nog gepost, maar hem niet meer aangetroffen. Hij houdt zich al een paar dagen rustig. We denken dat de wolf in de richting van Helvoirt is gegaan en uiteindelijk in de Loonse en Drunens Duinen belandt. Dat is een prima leefgebied voor hem, bij voorbeeld om te jagen op reeën", zegt Mees.

Ruim 100 meter afrastering

Het talud van de Bokhovense Maasdijk is maar één van de tientallen plekken waar de boer zijn schaapkudde laat grazen. Alleen hier al is meer dan 100 meter afrastering nodig. ,,Het is wel belangrijk dat we dit nú doen", zegt Mees. ,,Want andere keren komen de hekken er altijd als er al iets vervelends is gebeurd.”

De vrijwilligers kregen zelfs steun van de zuiderburen; een vertegenwoordiger van Wolf Fence Belgium hielp een handje in Bokhoven.

Volledig scherm Sjouwen langs de Maasdijk bij Bokhoven. © Rianneke Mees