Eerste tenten in het Zuiderpark voor WK handboogschieten: ‘Daar komen veiligheidsmuren’

FC Den Bosch noemt bericht Mikkers ‘onzinnig’, maar is blij met hart onder de riem

17:58 DEN BOSCH - FC Den Bosch is blij met de steun van burgemeester Jack Mikkers voor de tweede wedstrijd tegen Go Ahead Eagles morgenavond in stadion De Vliert. In het nieuwsbericht op de site van de gemeente heeft Mikkers het ook over vernielingen die zijn aangebracht aan het stadion. ,,Een onzinnig bericht’’, reageert woordvoerder Esther Bal van de club desgevraagd naar de aard van de vernielingen.