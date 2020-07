Eerste van 12.000 Bossche horecavouchers aan zorgpersoneel uitgereikt

ROSMALEN - De directie van zorginstelling De Annenborch in Rosmalen kreeg gisteren uit handen van wethouder Jan Hoskam als eerste een horecavoucher uitgereikt als dank voor de inzet in coronatijd.

De zorgmedewerkers verspreiden zich vrijdagmiddag op de stoep voor De Annenborch, als wethouder Jan Hoskam arriveert. Keurig op anderhalve meter van elkaar. Alle medewerkers krijgen vandaag een voucher, bij elkaar 180 stuks, met een waarde van 12,50.

Deze voucher kunnen ze de komende maanden besteden bij horecabedrijven in de gemeente Den Bosch die zich daarvoor hebben aangemeld.

,,We willen als gemeente zowel de horeca helpen als het zorgpersoneel bedanken. Met zo'n voucher bereiken we dat," legt Hoskam uit. ,,De mensen in de zorg hebben heel hard gewerkt en dat moet beloond worden. In totaal worden er zo'n 12.000 vouchers uitgedeeld."

Zelf aanvragen

Het systeem is simpel: zorginstellingen konden zelf aangeven hoeveel vouchers ze wilden ontvangen voor hun medewerkers. De gemeente deelt deze vervolgens uit. De medewerkers gebruiken de vouchers bij de horecagelegenheden. Uiteindelijk zijn er twee momenten waarop de horecaondernemers de ontvangen vouchers in kunnen leveren bij de gemeente, die deze dan weer uitkeert.

Een voucher voor iedereen

,,Het moest wel een ruimhartig gebaar zijn, voor iedereen die ook maar iets heeft gedaan. En dat doen de zorginstellingen dan ook heel mooi: iedereen, of er nu een groot of klein contract is, krijgt een voucher. Daar zijn wij als gemeente heel blij mee. Zo heeft het Jeroen Boschziekenhuis bijvoorbeeld 5.300 vouchers aangevraagd en Brabantzorg 640 voor meerdere locaties.”

Bijzonder gebaar

Ook de zorgmedewerkers zijn blij. Trudy van Keulen heeft de leiding over De Linden, een afdeling voor mensen met dementie binnen De Annenborch. ,,Wij vinden het echt een bijzonder gebaar, mooi dat het ons gegund wordt. Het is toch een blijk van waardering."

Ze heeft een heftige tijd achter de rug, net als de andere medewerkers in de zorg. ,,In het begin van de coronacrisis was het vooral spannend en eng. Spannend omdat we niet wisten wat we konden verwachten, eng omdat we te weinig beschermingsmateriaal hadden."

Samen gedaan

Die spanning heeft sporen achtergelaten, wat blijkt als Van Keulen volschiet. ,,Het was het een heel bijzondere tijd. De saamhorigheid onder collega's was enorm. We hebben het echt samen gedaan."

Het werd echt moeilijk toen er afdelingen op slot moesten. ,,Dat je de beslissing moet nemen dat je gezonde ouderen op moet sluiten ter bescherming tegen het virus, dat was heel zwaar. Op mijn afdeling was dat minder heftig, omdat de deur daar toch op slot is. We deden dan ook heel erg ons best om de buitenwereld toch binnen te laten komen door bewoners te laten videobellen. Vaak waren wij wel het enige gezicht dat ze zagen. En toen de ouderen niet van hun eigen afdeling af mochten, maakten we gewoon feest op de gang."

Vermoeidheid slaat toe

De vermoeidheid slaat nu toe bij een groot deel van de zorgmedewerkers. Daarom komt deze blijk van dank van de gemeente op het juiste moment. Hoskam: "Dan zie je dat een klein gebaar al zo veel kan doen."