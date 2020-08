Eerste voorbereidingen voor nieuw winkelcentrum in Vught begonnen: ‘We willen geen ‘mastodont’ voor de deur’

‘Mastodont die veel te hoog is’

Verschillende bewoners aan het Marktveld hebben problemen met de hoogte van het nieuwe woon/winkelcomplex. ,,Aan de kant waar nu Blokker zit moet ‘een mastodont van zestien meter hoog komen”, zegt één van de omwonenden. ,,Bovendien staat het complex vijf meter dichterbij van onze woningen dan de bedoeling was. Zo stond het niet in het bestemmingsplan. Wij kijken, als de bouw doorgaat straks tegen een gebouw aan dat zeven meter hoger is dan in het oorspronkelijke plan. Daar zijn we niet blij mee. Wat denkt u van de privacy en de schaduw van het gebouw? Uit een enquête in de directe omgeving blijkt dat 42 omwonenden het nog niet eens zijn met deze plannen.”