Eerste wapens ingeleverd in Den Bosch: ‘Ik wil niet dat mijn kleinkinderen er mee gaan spelen’

Verbreding A2 gaat de inspraak in

12 juni ZALTBOMMEL/DEN BOSCH - Een vierde rijbaan tussen knooppunt Deil en Empel, twee extra bruggen over de Maas bij Empel en de Waal bij Zaltbommel en een derde rijstrook op de parallelrijbaan van de ring om Den Bosch. Dat zijn de belangrijkste ingrepen die bedacht zijn om het verkeer op de snelweg A2 ook in de toekomst in beweging te houden.