Eerste week noodopvang Autotron bevalt goed bij bewoners: ‘Rustiger dan Ter Apel’

interview ‘De enige vijanden die ik heb, zitten bij de VVD’, midden­stands­kind Jan Hoskam is het knokken zat

DEN BOSCH - Soms hangend in zijn stoel, dan weer veert Jan Hoskam op om een punt te maken. Soms felle en dwingende ogen, dan wellen er plots tranen op. De VVD’er is met zijn laatste weken als wethouder bezig. Hij geeft op. ,,Ik had er geen zin meer in om te vechten.’’

4 maart