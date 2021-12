Eetstoornis ‘dwingt’ winkeldief om te stelen. ‘Behandeling is belangrijk om de drang te controleren’

Indringend beeld uit Bossche historie; de verovering van Sluis 0 vastgelegd op schilderij

DEN BOSCH - Het zijn de verschrikkingen en de heroïek van de oorlog in één beeld gevat: het schilderij van de gevechten bij Sluis 0, een cruciaal moment tijdens de verovering van Den Bosch in oktober 1944. Troepen van de Welch Fuseliers sprinten over de smalle sluisdeuren naar de overkant van de Zuid-Willemsvaart. Op de achtergrond spugen Crocodile-tanks vuur naar de gebouwen aan de westkant van het kanaal. Militair kunstenaar Stuart Brown maakte het doek recent in opdracht van de 160ste Welsh Brigade.

21 december