Eeuwenoud erf verborgen onder school in Rosmalen

Vorige week werd er al flink gegraven en afgelopen maandag werden aan de kant van de Raadhuisstraat de resten blootgelegd van de boerderij met waterput. Ook op andere plekken troffen onderzoekers sporen aan. Johan van Kampen, projectleider bij VUhbs Archeologie: ,,Een fijne vondst. Er is maar weinig bekend uit de periode 1100-1300 in dit gebied.”

Voor voorbijgangers waren de sporen zo goed als onzichtbaar. ,,Wij zien dat er in de middeleeuwen een boerderij heeft gestaan aan de kleur van het zand. Die boerderij is gebouwd op palen die in de loop der tijd zijn weggerot en het zand een donkere kleur hebben gegeven.” Ook vonden ze er aardewerk. ,,Net als in de jaren 70 de kleuren paars, bruin en oranje hip waren, zo zijn er ook middeleeuwse trends. Daarmee kunnen we de scherven die we vinden dateren.”