Effe plekke bij de bouwers, want Knillis en Hendrien zijn in aantocht

De Oeteldonkse koorts groeit en groeit. ,,Jongens, jongens, we hebben er weer gruwelijk veel zin in”, komt er uit de mond van John Sengers (69), bekkenist van De Rare Schutters. ,,We bestaan 67 jaar, maar doen dit jaar voor de 66ste keer mee aan de optocht. Een jubileum dus. Begin oktober, toen deze hal openging, zijn we begonnen met bouwen. Er moet nog het een en ander gebeuren, maar ik denk dat we het gaan halen. In grote lijnen wel te verstaan, want eigenlijk ben je nooit klaar.” Een paar meter verderop is Yvette Buitenkamp bezig met airbrushen, zodat de door Daniel van Velsen ontworpen wagen er straks nóg flitsender gaat uitzien.

Volledig scherm John Sengers, de bekkenist van De Rare Schutters, constateert tevreden dat de praalwagen met het uur mooier wordt © Chris Korsten

We zien allereerst het karakteristieke hoofd van Knillis, onder meer gemaakt van papier-maché. Op zijn tong zit een springlevende oetel. Verhip, hij gaat toch niet de oetel met huid en slijmlaag verslinden? ,,Nee, wees maar niet bang. Dankzij een mechanisme gaat de tong in én uit de mond, alsof je naar een kameleon zit te kijken. In de ronddraaiende hersenen van Knillis zit Hendrien, wie anders?”, aldus Sengers.

Zo trots als een pauw

Vlakbij staat de wagen van CV.De Krabkes te pronken. Voorzitter Ad van der Krabben is zo trots als een pauw. ,,Kijk, de Peer en zunne Kees hijsen Hendrien weer uit het moeras. De Geminteraod ziet en hoort het allemaal, maar zwijgt in alle talen. Het is namelijk de bedoeling dat het Oeteldonkse volk verrast wordt. De vergelijking met de hedendaagse struisvogelpolitiek is treffend, vind je ook niet?”, reageert de preses met een half ingetogen lach.

Volledig scherm De praalwagen van CV.De Krabkes, met in de flank de trotse voorzitter Ad van der Krabben © Chris Korsten

Terwijl de meeste bouwers al bezig zijn met de finishing touch, maakt Helma van Leeuw -de strenge maar rechtvaardige minister van Optocht- een inspecterende wandeling door de immense hal. Met in haar kielzog de nederige stagiair Peter Hermsen, haar beoogde opvolger. ,,Hij let goed op, deze stagiair. Dat is hem trouwens ook geraden”, onderstreept de bewindsvrouwe.

De Gieters

Op de achtergrond klinkt schelle live-muziek, geproduceerd door De Gieters. Het is een van de Clubkes die verantwoordelijk is voor de muzikale omlijsting. ,,Ik ben niet alleen tevreden over al die mooie wagens, maar ook over de werkwijze van de bouwers. Zoals je ziet blijft iedereen netjes binnen de afgebakende lijnen. Moet ook, anders krijg je snel een complete anarchie”, aldus de minister. Haar collega Rinske van Kasteren, minister van Pers, Publiciteit en Communicatie, verschijnt eveneens ten tonele. Ze doet een belangrijke zakelijke mededeling over de volgorde van de Grote Optocht: ,,Morgenmiddag om 14.00 uur op deze plek is de loting. Het zal er in ieder geval om krullen.”