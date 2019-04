EHBO-vereniging Vught houdt op te bestaan: 'Vanwege een gebrek aan bestuursleden’

Den Bosch stelt aanpak konijnen­over­last een half jaar uit: voortplan­tings­tijd niet verstoren

7:45 DEN BOSCH - De aanpak van konijnenoverlast bij de Bossche Maasboulevard is een half jaar uitgesteld. De gemeente mag nu wettelijk niks doen. Zij stuurde begin februari buurtbewoners een brief met de aankondiging dat die maand de konijnenoverlast zou worden aangepakt. Maar dat is niet gelukt.