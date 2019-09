Ei spat uiteen op oog van Bosch’ raadslid Yeliz Doğan (GroenLinks) tijdens wandeling: ‘Hij reed lachend weg’

Ze zag niks meer, maar hoorde hen lachend wegrijden. ,,Wat was dat een smerige lach.” Ze liep naar een friettent, waar ze geholpen werd en ijs op haar pijnlijke plek kreeg. Ondanks de hulp is de zwelling vandaag toegenomen en loopt ze op straat met een grote zonnebril op.

Gericht?

Of het een gerichte actie was naar het Bossche raadslid? ,,Ik denk het niet, want op straat lagen meerdere kapotte eieren. Waarschijnlijk zijn het hangjongeren die het lollig vinden om mensen in de stad te bekogelen.”

Voorkeursstemmen

Doğan is de enige kandidaat die op voorkeursstemmen een zetel veroverde in de gemeenteraad van Den Bosch. Ze kreeg 508 stemmen en stootte daarmee René Vonk uit de raad.

De 31-jarige is van Turkse komaf en werkt als juriste voor de gemeente Goirle. Voor de Bossche hingen tijdens de verkiezingen in haar buurt tal van posters met haar naam en gezicht. Dat Doğan via voorkeursstemmen in de raad zou komen, zag ze niet aankomen. ,,Bij de vorige verkiezingen had ik 282 stemmen. Ik dacht er misschien honderd meer bij te krijgen.’’