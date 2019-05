Eierterreur in Bossche wijk, gezin krijgt ‘overweldigend’ veel positieve reacties

Zuid-Willems­park Den Bosch: Spelevaren en pootjeba­den in Sluis 0

7:03 DEN BOSCH - Het is nog net niet dodelijk saai rond Sluis 0, waar tot december 2014 de beroepsvaart het beeld op de Zuid-Willemsvaart in de binnenstad van Den Bosch bepaalde. Zo af en toe passeert een bootje voor plezier, meer niet. Een verlaten stuk kanaal, veel beton en niet uitnodigend. Maar als het aan de gemeente ligt is het (met een beetje mazzel) in 2022 onherkenbaar veranderd. Dan ligt er een (veel kleinere) Sluis 0 met veel groen en een verpozingsruimte; zeg maar een stadspark.