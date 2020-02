Eigen straat voor hockeycoach, maar dan bij het voetbalstadion van Den Bosch

Volgens de Bossche straatnamencommissie was Wim van Heumen een gewaardeerd coach, die bovendien in het eerste elftal van BVV voetbalde. In de annalen van de landskampioen van 1948 is daar echter niets van terug te vinden: nooit meegespeeld, ook geen reserve. Van Heumen, tevens oud-raadslid en oud-wethouder namens het CDA, is in januari 1992 op 63-jarige leeftijd overleden.