Eigenaar Appèl Geert van de Ven overleden

Van de Ven was sinds 1984 eigenaar van Appèl, dat in 1978 als onderdeel van het familiebedrijf Keser was begonnen. Onder leiding van Van de Ven had Appèl als cateraar en schoonmaakdienst het Bossche Theater aan de Parade als eerste grote klant. Appèl groeide in de jaren daarna uit tot een serieuze speler op de vaderlandse markt van bedrijfscatering. Het nam in de loop der jaren Markies Catering (onderwijs) en SAB Catering over. Appèl opende een jaar geleden haar nieuwbouw langs de A2 bij de Rosmalense Plas.