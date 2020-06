Eigenaar Bar le Duc begint nieuwe zaak in pand met extra groot terras

Corona verandert niets aan onderne­mers­vi­sie Den Bosch

27 juni DEN BOSCH - Ondernemers in Den Bosch voelden zich uitgedaagd door burgemeester Jack Mikkers. Waar staat de gemeente in 2030? Waar verdienen we dan ons geld mee? De werkgevers reageerden met een visie die in februari al klaar was: Ict/data en voeding als pijlers in een gastvrije stad. ,,Wij zijn er niet voor om hier sla te maken, maar willen wél een proeftuin voor de lekkerste hamburger.’’ En corona? Dat heeft de visie niet veranderd.